Син німецького офіцера повернув до підмосковного монастиря ікону, вивезену в 1941 його батьком до Німеччини

Старовинний Тихвинський образ Богородиці повернуто до підмосковного Спасо-Бородінського монастиря 6 серпня - через 77 років після того, як ікона була вивезена з обителі.

У 40-х роках XIX століття, ще за життя засновниці монастиря ігумені Марії (Тучкової), цей образ перебував у вівтарі Філаретівського храму обителі, повідомляє patriarchia.ru.

Після закриття та розорення монастиря бородінські черниці зберегли ікону. У жовтні 1941 року вона потрапила до німецького офіцера, який відвіз образ до Німеччини.

Протягом 77 років ікона перебувала на півночі Баварії у будинку графа Георга Кастеля. Його син граф Вольфганг Кастель після смерті батьків прийняв рішення повернути ікону до Спасо-Бородінського монастиря. Здійснити задумане йому допоміг чернець бенедиктинського монастиря брат Юліан.

Зустріч Тихвінського образу Божої Матері очолив благочинний монастирів Московської єпархії єпископ Серпуховський Роман. Хресним ходом у супроводі кліриків обителі, сестер монастиря і парафіян, архієрей вийшов до головних воріт обителі. В очікуванні ікони був звершений молебень з акафістом Пресвятій Богородиці. Сестри обителі взяли ікону з рук німецького графа і владика Роман прочитав перед нею молитву. Потім ікона була урочисто перенесена у Володимирський собор.

Єпископ Роман звернувся до графа Вольфганга Кастеля і його дружини зі словами подяки. Від ігумені Серафими (Ісаєвої) з сестрами в дар гостям владика підніс рукописний образ Тихвінської ікони Божої Матері.

По закінченні святкової трапези ігуменею Серафимою (Ісаєвої) і графом Вольфгангом Кастелем був підписаний договір благодійного пожертвування Тихвінської ікони Божої Матері Спасо-Бородинскому монастирю.