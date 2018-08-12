Вийшов Богослужбовий місяцеслов на 2019 рік

У Видавництві Московської Патріархії вийшов у світ «Богослужбовий місяцеслов на 2019 рік» - видання, що є тематичним додатком до Богослужбових вказівок на 2019 рік.

Дане видання містить докладний місяцеслов, покажчик читань зі Священного Писання на кожен день і розширені статутні замітки, повідомляє сайт видавництва.

Обсяг місяцеслова - 168 сторінок. На першій сторінці обкладинки - фото монастиря Пантократор (Свята Гора Афон).

Богослужбовий місяцеслов може стати корисним для священнослужителів у вівтарі.