У Києво-Печерській лаврі відкрилася виставка «Медовий спас»

В день свята спомину Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього - 14 серпня - починається Успенський піст і за статутом освячується мед нового збору.

Вчора, 11 серпня, у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі розпочала роботу православна виставка-ярмарок «Медовий спас», повідомляється на сайті обителі.

Перед відкриттям виставки молебень звершили священнослужителі Лаври, після чого до всіх присутніх звернувся архімандрит Гліб, який несе послух у соціальному відділі.

Отець нагадав про наближення початку Успенського посту, коли святкується Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, і про великі свята цього поста — Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці, побажав провести цей благодатний час у творенні добрих справ і молитві, а також призвав на всіх Боже благословення, щоб «з Божою поміччю ми всі спромоглися пройти поприще посту. Будемо пам’ятати про те, що ми повинні змінитися і преобразитися своїм життям, слідуючи за Христом, виконуючи заповіді Господні».

Після спільних молитов учасники та відвідувачі заходу були окроплені святою водою.

До уваги постійних відвідувачів лаврських виставок і гостей обителі будуть запропоновані ікони і богослужбове начиння, книги для православного читача, продукти бджільництва та мед нового збору, лікувальні трав’яні чаї і багато іншого. Також можна замовити поминання за здоров’я та за упокій у монастирях — учасниках заходу.

Виставка буде відкрита з 9.00 до 19.00 до 19 серпня. Дислокація — критий перехід до Ближніх печер і дорога, яка веде до Дальніх печер (територія Нижньої Лаври). Вхід вільний.