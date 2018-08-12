Митрополит Онуфрій помолився з буковинськими вірянами у Кафедральному соборі Чернівців

12:59, 12 серпня 2018
Православ`я
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Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Кафедральному соборі Чернівців / news.church.ua

Вчора, 11 серпня, напередодні Неділі 11-ї після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Свято-Духівському Кафедральному соборі міста Чернівці.

Після читання Святого Євангелія Його Блаженство звернувся до буковинської пастви зі словами привітання українською та румунською мовами та помазав усіх святим єлеєм, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Сьогодні Предстоятель УПЦ очолив Божественну літургію у цьому ж соборі.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
Митрополит Онуфрій помолився з буковинськими вірянами у Кафедральному соборі Чернівців / news.church.ua

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