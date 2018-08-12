Митрополит Онуфрій помолився з буковинськими вірянами у Кафедральному соборі Чернівців
12:59, 12 серпня 2018Православ`я
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Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Кафедральному соборі Чернівців / news.church.ua
Вчора, 11 серпня, напередодні Неділі 11-ї після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Свято-Духівському Кафедральному соборі міста Чернівці.
Після читання Святого Євангелія Його Блаженство звернувся до буковинської пастви зі словами привітання українською та румунською мовами та помазав усіх святим єлеєм, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Сьогодні Предстоятель УПЦ очолив Божественну літургію у цьому ж соборі.
Митрополит Онуфрій помолився з буковинськими вірянами у Кафедральному соборі Чернівців / news.church.ua
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