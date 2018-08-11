Помер найстаріший клірик Херсонської єпархії УПЦ

Клірик Катерининського собору Херсона протоієрей Павло Галуненко відійшов до Господа на 89-му році життя.

Вчора, 10 серпня, священнослужитель помер після тривалої хвороби серця, повідомляє прес-служба Херсонської єпархії УПЦ.

Протоієрей Павел Степанович Галуненко народився 10 грудня 1929 року в селі Вище Солоне Борівського району Харківської області в селянській родині.

У 1940 році сім'я переїхала до міста Красний Лиман Донецької області, де в 1946 році Павло закінчив 7-річну школу, після чого працював у колгоспі. З 1950-1953 рр. служив у лавах Радянської Армії.

У 1955 році вступив до Одеської Духовної Семінарії, яку закінчив у 1959 році та був призначений Високопреосвященнійшим Борисом, митрополитом Херсонським і Одеським, псаломщиком у Свято-Духівський собор міста Херсона.

У 1963 році вступив у шлюб з Пелагеєю Іванівною Шило. 27 квітня 1965 року Тимчасово Керуючим Херсоно-Одеською єпархією Преосвященнейшим Антонієм, єпископом Білгород-Дністровським, був висвячений в сан диякона і 29 квітня того ж року – в сан ієрея і отримав призначення служити штатним священиком Свято-Духівського собору міста Херсона.

З 1966 року священик ніс пастирський послух у різних парафіях Херсонської єпархії, в тому числі виконував обов'язки настоятеля Свято-Духівського та Успенського соборів міста Херсона. У 2003 році був призначений штатним кліриком Катерининського собору міста Херсона, де прослужив до кінця своїх днів.

У 2012 році, рішенням зборів благочинних Херсонської єпархії Української Православної Церкви, був обраний духівником єпархії.

До дня Святої Пасхи 2015 року, за багаторічні пастирські труди, Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм отець Павел був удостоєний вищої священицької нагороди Української Православної Церкви – права носіння двох хрестів з прикрасами.

Також протоієрей Павел Галуненко був нагороджений орденами: преподобного Сергія Радонезького ІІІ ст. та святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ст.

Відспівування отця Павла відбудеться 12 серпня у Катерининському соборі міста Херсона після Божественної літургії.