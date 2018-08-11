Запорізький митрополит закликав до посиленої молитви за загиблих та постраждалих у трагічному ДТП на Запоріжжі

Вчора, 10 серпня у Василівському районі Запорізької області сталася жахлива трагедія – мікроавтобус із пасажирами був знесений з дороги вантажним автомобілем. В результаті цього, за даними засобів масової інформації, 13 осіб постраждало, а 5 осіб загинули. Серед 5 загиблих четверо були дітьми.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука висловив співчуття рідним загиблих і закликав до молитви за упокій душ загиблих та за здоров’я постраждалих, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Болем у моєму серці відгукнулася ця сьогоднішня звістка. Від імені пастви Запорізької єпархії Української Православної Церкви я приношу найглибші співчуття рідним загиблих», - йдеться у зверненні керуючого Запорізькою єпархією УПЦ.

Він закликав усіх учасників дорожнього руху бути уважними: «адже від вашої уважності, від стану вашого транспортного засобу залежить не тільки ваше життя, але і, як ми зі сльозами на очах бачимо сьогодні, життя інших людей».

Митрополит Лука закликав православних вірян до молитви за жертв трагедії.

«Прошу вірних чад Богом хранимої Запорізької єпархії та всіх небайдужих, разом зі мною, вознести щирі молитви до всеблагого Господа, щоб Він великою Своєю милістю упокоїв душі новопреставлених рабів Своїх в Царстві Небесному, де немає ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, і створив їм вічну пам’ять, їх родичів втішив, а всім, що отримали каліцтва, послав якнайшвидше зцілення», - зазначив владика.