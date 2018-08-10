Вийшов у світ новий підручник з гомілетики для духовних шкіл

У рамках програми з підготовки нових навчальних посібників для бакалаврату духовних шкіл Руської Православної Церкви вийшов у світ новий підручник з гомілетики.

Робота над підручником, присвяченому мистецтву проповіді, тривала понад два роки і велася під загальним керівництвом ректора Загальноцерковної аспірантури та докторантури імені святих Кирила і Мефодія митрополита Волоколамського Іларіона, повідомляє сайт patriarchia.ru.

Підручник став багато в чому плодом співпраці Київської духовної академії і Курської духовної семінарії. Основним автором виступив проректор з науково-богословської роботи Київської духовної академії, кандидат історичних наук, кандидат богослов'я Володимир Бурега, який близько шести років викладав гомілетику в Московській духовній академії.

Керівником авторського колективу і науковим редактором видання став ректор Курської семінарії, кандидат філологічних наук архімандрит Симеон (Томачинський).

Спеціально для цілей цього видання професор МДА, кандидат богослов'я ігумен Діонісій (Шленов) перевів з новогрецької мови підручник з гомілетики професора Іоанна Фундуліса. Це дозволило врахувати в роботі над підручником досвід православної Греції.

У вступі автори висловлюють надію, що книга «зможе змінити саме ставлення до гомілетики як до ніби другорядного малозначного предмета. І нехай не всі стануть новими златоустами і демосфенами - зате кожен пастир виконає свій борг за благовістя спасіння Бога нашого».

Підручник вийшов друком у Видавничому домі «Пізнання», який діє на базі Загальноцерковної аспірантури та докторантури з 2015 року. У якості додатку до підручника готується до видання хрестоматія, яка буде містити вибрані проповіді церковних авторів різних епох.