На честь 130-річчя Православ'я у Мінеральних Водах відкрили музей

Музей, присвячений 130-річчю присутності Православ'я в регіоні Кавказьких Мінеральних Вод, відкрила 8 серпня П'ятигорська єпархія РПЦ.

До експозиції увійшли старовинні книги та саморобне богослужбове начиння середини ХХ століття, повідомляє єпархіальний сайт.

Також частиною музею стали сходи першого Покровського храму міста, побудованого у XIX столітті, на місці якого сьогодні розташований Благовіщенський храм.

У день відкриття музею його відвідав архієпископ П'ятигорський і Черкеський Феофілакт, який очолив цього дня урочистості, присвячені 70-річчю преставлення і 20-річчю перенесення мощей святого Феодосія Кавказького.

У рамках співпраці між церковними музеями єпархії благочинний парафій Мінераловодського церковного округу протоієрей Олексій Панасенко передав музею Успенського Второафонського Бештаугорського монастиря нотні збірники з підписом схиархімандрита Іоанна (Мірошникова, +1956), настоятеля Покровського козацького храму П'ятигорська.

Отець Іоанн стояв біля витоків створення чоловічої обителі, заснованої на початку XX століття, і був її останнім настоятелем перед закриттям у 1927 році.