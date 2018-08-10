День цілителя Пантелеймона священики та волонтери УПЦ відсвяткували разом із лікарями та пацієнтами лікарень

У день пам’яті цілителя Пантелеймона, 9 серпня, в усіх храмах Української Православної Церкви піднесли особливі молитви за лікарів та хворих.

У лікарняних храмах за богослужіннями молилися самі лікарі та пацієнти. Православні волонтери влаштували розважальні програми у дитячих відділеннях. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У день пам’яті святого цілителя Пантелейомна храм, розташований на території міської лікарні міста Ковель на Волині відзначив своє престольне свято.

По завершенні Божественної літургії навколо лікарняних корпусів відбувся великий хресний хід.

Назустріч святковій процесії виходили працівники та пацієнти лікарні. Священики, благословляючи усіх, рясно окропляли їх святою водою. А потім настоятель храму протоієрей Володимир Шкварок запросив усіх до святкової трапези.

У Запоріжжі біля образу святого, який встановлений на території клініки підприємства «Мотор-Січ» протоієреєм Костянтином Костюковичем був відслужений молебень, на якому головний лікар клініки Завгородня Людмила Іванівна і колектив лікарів помолилися про одужання пацієнтів, які перебувають на лікуванні у лікарні і про всіх недужих, які потребують допомоги і зцілення.

Також була прочитана особлива молитва про лікарів, в якій являється від Господа зміцнення і множення обдарувань людям, «навченим мистецтву лікування».