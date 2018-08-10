День цілителя Пантелеймона священики та волонтери УПЦ відсвяткували разом із лікарями та пацієнтами лікарень

19:36, 10 серпня 2018
Православ`я
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День Пантелеймона у Запоріжжі / hramzp.ua

У день пам’яті цілителя Пантелеймона, 9 серпня, в усіх храмах Української Православної Церкви піднесли особливі молитви за лікарів та хворих.

У лікарняних храмах за богослужіннями молилися самі лікарі та пацієнти. Православні волонтери влаштували розважальні програми у дитячих відділеннях. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

День Пантелеймона у Ковелі / facebook.com/vveparh

У день пам’яті святого цілителя Пантелейомна храм, розташований на території міської лікарні міста Ковель на Волині відзначив своє престольне свято.

День Пантелеймона у Ковелі / facebook.com/vveparh

По завершенні Божественної літургії навколо лікарняних корпусів відбувся великий хресний хід.

День Пантелеймона у Ковелі / facebook.com/vveparh

Назустріч святковій процесії виходили працівники та пацієнти лікарні. Священики, благословляючи усіх, рясно окропляли їх святою водою. А потім настоятель храму протоієрей Володимир Шкварок запросив усіх до святкової трапези.

День Пантелеймона у Ковелі / facebook.com/vveparh

У Запоріжжі біля образу святого, який встановлений на території клініки підприємства «Мотор-Січ» протоієреєм Костянтином Костюковичем був відслужений молебень, на якому головний лікар клініки Завгородня Людмила Іванівна і колектив лікарів помолилися про одужання пацієнтів, які перебувають на лікуванні у лікарні і про всіх недужих, які потребують допомоги і зцілення.

День Пантелеймона у Запоріжжі / hramzp.ua

Також була прочитана особлива молитва про лікарів, в якій являється від Господа зміцнення і множення обдарувань людям, «навченим мистецтву лікування».

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