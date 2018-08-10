Десниця святителя Спиридона Триміфунтського відвідає 12 регіонів Росії

З благословення Патріарха Кирила 24 серпня з острова Корфу в Росію для поклоніння і духовної підтримки віруючих прибуде найбільша християнська святиня - десниця святителя Спиридона Триміфунтського.

Для мільйонів православних віруючих у Росії ця подія стане унікальною можливістю доторкнутися до мощів святителя Спиридона, якого нарівні зі святителем Миколаєм Чудотворцем шанує весь християнський світ, повідомляє patriarchia.ru.

Дати перебування ковчега зі святими мощами у Росії — з 24 серпня до 15 жовтня. Вклонитися святині можна буде у 12 регіонах Росії: Краснодарі, Єкатеринбурзі, Красноярську, Кемерово, Московській області, Тулі, Санкт-Петербурзі, Твері, Саратові, Чебоксарах, Ярославлі і Москві.

«Святитель Спиридон Триміфунтський - великий святий, якого шанують православні у всіх кінцях земної кулі, але не так просто потрапити на острів Корфу, де знаходяться його нетлінні мощі. Тому ми вдячні за можливість принесення десниці цього святого в межі Руської Православної Церкви. Раніше десниця святителя Спиридона вже доставлялася в межі нашої Церкви, але на цей раз з благословення Патріарха Кирила вперше ковчег зі святинею відвідає 12 єпархій», - розповів прес-секретар Патріарха Кирила священик Олександр Волков.