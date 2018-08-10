Очима паломника: фоторепортаж про шестиденний хресний хід до Почаївської лаври

Нещодавно завершився ХХІ шестиденний хресний хід “Любові, миру та молитви за Україну” з Івано-Франківська до Свято-Успенської Почаївської лаври. Паломники подолали понад двісті кілометрів напередодні свята на честь Почаївської ікони Божої Матері, яке вшановується 5 серпня. Прес-служба Івано-Франківської єпархії опублікувала фоторепортаж паломників.

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