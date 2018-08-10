На Вінниччині освятили новий храм УПЦ на честь праведної Анни

Митрополит Вінницький і Барський Симеон 7 серпня звершив чин освячення храму УПЦ на честь праведної Анни у селі Вербівка Хмільницького району Вінницької області.

Після цього владика Симеон звершив Божественну літургію у храмі, повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ.

Після богослужіння та хресної ходи навколо храму митрополит Симеон виголосив проповідь і привітав настоятеля протоієрея Богдана Лазорика та вірян з освяченням храму.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія митрополит Симеон нагородив орденом Української Православної Церкви святого рівноапостольного князя Володимира протоієрея Богдана, орденом святої великомучениці Варвари мецената парафії Мельничук Аллу Миколаївну. Активних парафіян було нагороджено благословенними грамотами Вінницької єпархії.