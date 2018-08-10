У Переяслав-Хмельницькому відбулася хресна хода і літургія на місці загибелі святого князя Бориса
12:59, 10 серпня 2018Православ`я
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У Переяслав-Хмельницькому відбулася літургія на місці загибелі святого князя Бориса / boryspil-eparchy.org
У Переяслав-Хмельницькому 6 серпня традиційно відбувся хресний хід із Свято-Троїцької до Борисоглібської церкви міста - місця загибелі святого князя Бориса у 1015 році.
У храмі була звершена Божественна літургія з нагоди храмового свята, повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.
Богослужіння очолив благочинний першого Переяслав-Хмельницького благочиння архімандрит Ніл (Семенець).
Після закінчення літургії був звершений водосвятний молебень та хресний хід.
Архімандрит Ніл поздоровив настоятеля Борисоглібського храму протоієрея Анатолія Міхневича, духовенство та всіх прихожан з храмовим святом, побажав миру та братської любові.
Після привітань настоятель запросив усіх на святкову трапезу.
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