У Білоруському селі хочуть відновити храм, побудований новомучеником

У селі Прилепи Смолевицького району під Мінськом на фундаменті зруйнованого в кінці 30-х років минулого століття Георгіївського храму була відслужена Божественна літургія.

Служба відбулася у пам'ять 80-річчя мученицької кончини святителя Іоанна (Пашина), з ім'ям якого пов'язано спорудження самого храму, і відновлення народних традицій благочестя в околицях села Прилепи, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Ще перед Першою світовою війною тут був побудований храм на честь святого великомученика Георгія Побідоносця. Будував святиню і був настоятелем Георгіївського храму, освяченого перед революцією, отець Іоанн Пашин — майбутній єпископ Рильський, прославлений Церквою у лику священномучеників в соборі Курських святих. Але народився архіпастир на білоруському Поліссі і більшу частину свого життя служив на рідній землі. Незважаючи на те, що храм великомученика Георгія простояв трохи більше 20 років, пам'ять про нього зберігали. Ікони із зруйнованого храму передаються з покоління в покоління.

У 1939 році, за розповідями місцевих мешканців, сюди приїхали трактори і все зруйнували. Люди розбирали по домівках ікони.

Найактивнішу участь у підготовці до відтворення храму беруть діти. Вперше півтора десятка років тому його фундамент почали розчищати від бурелому і сміття вихованці приходу храму княгині Софії Слуцької з Мінська.

"Мало відродити храм тільки заради історичної справедливості. Сьогодні, коли ми згадуємо 80-річчя кончини священномученика Іоанна (Пашина) необхідно відроджувати духовне життя у всій повноті", - зазначив єпископ Борисовський і Марьїногорський Веніамін.