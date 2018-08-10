Міжнародний Одигітрієвський хресний хід пройшов 120 кілометрів із Вітебська до Смоленська, куди прибув 6 серпня.

На кордоні Росії та Білорусі XVI Міжнародний Одигітрієвський хресний хід зустріли митрополит Смоленський і Дорогобузький Ісидор і архієпископ Вітебський і Оршанський Димитрій, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Із села Микулино на урочистості була доставлена ікона Божої Матері, яка є списком XVII століття з чудотворного надбрамного Смоленського образу Божої Матері «Одигітрія».

Перед святинею ієрархи у співслужінні духовенства Смоленської і Вітебської єпархії звершили подячний молебень до Божої Матері, а потім звернулися з вітальними словами до учасників хресного ходу.

На завершення урочистої зустрічі віруючі благоговійно приклалися до образу Божої Матері «Одигітрії». Священнослужителі окропили учасників хресного ходу водохресною водою і благословили на продовження ходи.

Щорічно 9-10 серпня, у дні вшанування чудотворного образу Божої Матері «Одигітрія», у Смоленську збираються тисячі паломників з Росії та інших держав.

Особливі традиції святкування об'єднують два прикордонні міста — російський Смоленськ і білоруський Вітебськ. У Вітебську в перших числах серпня вже протягом 16 років проходить православний молодіжний фестиваль «Одигітрія».

Хресний хід «Наш спільний шлях — Одигітрія», приурочений до святкування на честь чудотворної Смоленської ікони Божої Матері «Одигітрія», завершує свято у Вітебську і відкриває урочистості на Смоленщині. У ході беруть участь паломники із Смоленська, Вітебська, Санкт-Петербурга, Саратова, інших міст Росії, а також Білорусії, України, Молдавії.

За п'ять днів учасники хресного ходу долають понад 120 кілометрів, щоб поклонитися чудотворній святині Смоленської землі.