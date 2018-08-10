Митрополит Онуфрій розповів, як боротися із заздрощами

Не буває «чорних» і «білих» заздрощів, усі вони направлені проти іншого й від них потрібно позбутися.

Про це розповів Митрополит Онуфрій під час проповіді в день пам’яті великомученика Пантелеймона, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Розповівши про житіє цілителя, предстоятель УПЦ нагадав, що на мученицьку смерть лікар був відправлений через заздрощі колег. За його словами, це є свідченням того, наскільки шкідливим пороком є заздрість.

«Ми часто теж заздримо, розділяємо заздрість на «чорну» і «білу», — сказав Митрополит Онуфрій. — Зрозуміло, що «чорна» заздрість спрямована на те, щоб іншій людині було погано, а «біла» заздрість начебто проти самої людини нічого не має - просто той, хто заздрить, хоче бути таким, як той, хто процвітає».

Проте, за його думкою, це розділення хибне. «І «біла», і «чорна» заздрості є гріховними. Заздрість — це заздрість, один із різновидів гордині, коли людина вважає, що саме вона заслуговує на найкраще», — сказав він.

Владика розповів, як реагувати на успіхи ближнього правильно. «Треба радіти, дякувати Богові за те, що Він дав іншій людині успіхи, таланти, здобутки. У християнському понятті є ревність. Це свого роду намагання не відстати від ближнього в прагненні бути кращим, та при цьому не самозвеличуватися і не бажати зла нікому», — пояснив Митрополит Онуфрій.

«Нехай молитвами святого великомученика і цілителя Пантелеймона Господь зцілить і тілесні наші недуги, і душевні немощі, допоможе нам бути добрими християнами, які всіх люблять, усіх поважають, нікому ні в чому не заздрять, а тільки прагнуть теж бути добрими, правдивими перед Богом», — побажав Предстоятель.