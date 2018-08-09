Предстоятель УПЦ очолив святкове богослужіння на території оздоровчого центру при Банченському монастирі

17:47, 09 серпня 2018
Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив святкове богослужіння на території оздоровчого центру при Банченському монастирі / news.church.ua

Сьогодні, 9 серпня, у день пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь святого Пантелеймона на території оздоровчого центру, що діє при Свято-Вознесенському Банченському монастирі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

/ news.church.ua

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Архіпастир розповів про життя великомученика Пантелеймона та зцілення, які він звершував благодаттю Божою.

/ news.church.ua

Предстоятель наголосив на згубній дії заздрості, через яку святого Пантелеймона віддали на смерть.

/ news.church.ua

“Треба радіти, дякувати Богу, що Бог дав ближньому якісь таланти, здобутки. Заздрість – це порок, один з різновидів гордині. Якщо хтось хоче успішно боротися з гріхом, то він повинен перемагати свою гординю, тобто не вірити своїм помислам, своєму переконанню, що “я найкращий”. Більш досконалі люди, коли уважно до себе придивляються, то вивчають себе, духовно аналізують — і бачать: ми – гірші за усіх. Але це той ступінь, до якого треба дорости”.

/ news.church.ua

Під час Літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

/ news.church.ua

Наприкінці богослужіння Архіпастир привітав вірних зі святом та окропив усіх святою водою.

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