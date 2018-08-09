Предстоятель УПЦ очолив святкове богослужіння на території оздоровчого центру при Банченському монастирі

Триває архіпастирський візит Блаженнішого Митрополита Онуфрія до західних єпархій УПЦ.

Сьогодні, 9 серпня, у день пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь святого Пантелеймона на території оздоровчого центру, що діє при Свято-Вознесенському Банченському монастирі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Архіпастир розповів про життя великомученика Пантелеймона та зцілення, які він звершував благодаттю Божою.

Предстоятель наголосив на згубній дії заздрості, через яку святого Пантелеймона віддали на смерть.

“Треба радіти, дякувати Богу, що Бог дав ближньому якісь таланти, здобутки. Заздрість – це порок, один з різновидів гордині. Якщо хтось хоче успішно боротися з гріхом, то він повинен перемагати свою гординю, тобто не вірити своїм помислам, своєму переконанню, що “я найкращий”. Більш досконалі люди, коли уважно до себе придивляються, то вивчають себе, духовно аналізують — і бачать: ми – гірші за усіх. Але це той ступінь, до якого треба дорости”.

Під час Літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Наприкінці богослужіння Архіпастир привітав вірних зі святом та окропив усіх святою водою.