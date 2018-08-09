Фестиваль недільних шкіл на джерелі праведної Анни зібрав 600 дітей з усієї України

Близько 600 дітей та представників молоді - 22 хори - взяли участь у ХІІ Фестивалі недільних шкіл, який відбувся 7 серпня в скиту праведної Анни в селі Онишківці на Рівненщині.

Захід присвятили 100-річчю пам'яті царської сім'ї, повідомляє "Фома в Україні".

Фестиваль розпочався після святкової Літургії та молебню на честь відзначення в цей день Успіння праведної Анни, а потім відбулося занурення у священне джерело.

У святі взяли участь хори з Києва, з Дніпропетровщини, Львівщини, Полтавщини, Рівненщини. Діти виконували церковні піснеспіви і пісні духовної тематики та показували тематичні уривки з вистав до пізнього вечора.

Серед почесних гостей у залі були присутні митрополит Рівненський і Острозький Варфоломій, вікарій Рівненської єпархії єпископ Дубенський Пімен, настоятелька Городоцького Свято-Миколаївського монастиря ігуменя Михаїла (Заєць) та інші.

Традиційно на фестивалі не визначають переможців. Мета свята - дати дітям та молоді можливість продемонструвати свої таланти і, щоб потім прагнути до вищих результатів, почути своїх однолітків.

Всі учасники фестивалю отримали подарунки та дипломи.

Завершилося свято, за багаторічною традицією, установкою поклінного хреста. Діти разом із єпископом Пимоном і черницями принесли його на спеціальне місце, де вже стоять одинадцать хрестів, що нагадують про попередні фестивалі.

Нагадаємо, що скит святої Анни щорічно приймає безліч віруючих, бажаючих зануритися в невеликому озері, куди збирається вода з місцевого чудотворного джерела. Відомо багато випадків зцілення, у тому числі від безпліддя, що сталися після занурення в озеро віруючих.

Кам'яний храм на честь праведної Анни біля святого джерела був освячений в 1991 році. Однойменний скит Городоцького Свято-Миколаївського монастиря був відкритий у 2000-му.