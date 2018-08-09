У Канаді будують каплицю на честь царської сім'ї

У Джексонс Пойнті (Онтаріо, Канада) при храмі Смоленської ікони Божої Матері триває будівництво каплиці на честь царської сім'ї, яку прикрасить великий образ святих страстотерпців.

Архієпископ Монреальський і Канадський Гавриїл 4-5 серпня відвідав храм і очолив богослужіння, а також хресну ходу до споруджуваної каплиці, повідомляє сайт храму.

Владика Гавриїл освятив новий купол та хрест, а також велику ікону святої царської сім'ї, яку після закінчення будівництва помістять у каплиці.

Планується, що всі роботи будуть завершені вже восени нинішнього року.

Також цього дня архієпископ привітав прихід з 61-ю річницею з дня утворення і нагородив єпархіальною грамотою місцеве Сестринство святої Великої княгині Єлизавети Феодорівни.