У Рівному зустріли мощі 10-ти святих цілителів

15:24, 09 серпня 2018
Православ`я
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У Рівному зустріли мощі 10-ти святих цілителів / rivne.church.ua

Зустріч Ікон відбулася біля храму святого Пантелеїмона у місті Рівне, повідомляє сайт Рівненської єпархії УПЦ.

/ rivne.church.ua

З благословіння митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія, участь у прибутті Хресного ходу взяв секретар Рівненського єпархіального управління протоієрей Олександр Єгоров.

Під час співу молебня Святі ікони священниками були обнесені навколо храму, після чого в храмі була звершена святкова Всеношна на честь великомученика Пантелеїмона.

Секретар привітав усіх зі Святом, побажавши, щоб Господь молитвами святих цілителів і безсрібників зцілював душевні і тілесні недуги. Також передав архіпастирське благословіння Митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія.

Вже взавтра згідно розкладу Хресний хід о 12.30 год. відбуде до храму преп.Агапіта Печерського у місті Рівне (військовий шпиталь).

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