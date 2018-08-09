Триває архіпастирський візит Митрополита Онуфрія до західних єпархій

Напередодні свята великомученика Пантелеймона, 8 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій молився у Свято-Духівському Кафедральному соборі Чернівців на вечірньому богослужінні. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, всенічне бдіння очолив митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій. Сьогодні, у день свята, Предстоятель очолив Божественну літургію у храмі святого великомученика Пантелеймона на території оздоровчого центру, що діє при Банченському монастирі.

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