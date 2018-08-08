У Дніпрі освятили храм на честь царствених страстотерпців

У Дніпропетровській єпархії УПЦ в рік 100-річчя з дня кончини родини Миколи II освятили храм на честь святих Царствених страстотерпців.

Вчора, 7 серпня, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней відвідав церковну громаду святих Царствених страстотерпців міського поселення Ігрень-2 Дніпра, де звершив чин Великого освячення храму, повідомляє сайт Дніпропетровської єпархії УПЦ.

В новоосвяченому храмі була звершена Божественна літургія.

По закінченні богослужіння за заслуги у справі будівництва і благоустрою храму архієрей, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, вручив настоятелю і благодійникам ордена Української Православної Церкви та благословенні архіпастирські грамоти.