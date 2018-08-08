У Дніпрі освятили храм на честь царствених страстотерпців
17:34, 08 серпня 2018Православ`я
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У Дніпрі освятили храм на честь царствених страстотерпців / eparhia.dp.ua
У Дніпропетровській єпархії УПЦ в рік 100-річчя з дня кончини родини Миколи II освятили храм на честь святих Царствених страстотерпців.
Вчора, 7 серпня, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней відвідав церковну громаду святих Царствених страстотерпців міського поселення Ігрень-2 Дніпра, де звершив чин Великого освячення храму, повідомляє сайт Дніпропетровської єпархії УПЦ.
В новоосвяченому храмі була звершена Божественна літургія.
По закінченні богослужіння за заслуги у справі будівництва і благоустрою храму архієрей, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, вручив настоятелю і благодійникам ордена Української Православної Церкви та благословенні архіпастирські грамоти.
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