У селі на Поліссі освятили новий храм УПЦ

Храм на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії в селі Узлісся Дубровицького району освятив митрополит Сарненський і Поліський Анатолій.

Під час Чину освячення, з благословення Блаженнішого Онуфрія, митрополит Анатолій заклав мощі священномученика Анастасія, диякона Києво-Печерського, у святий престол, повідомляє прес-служба Сарненської єпархії УПЦ.

Після освячення в храмі була звершена перша архиєрейська Божественна літургія.

Після читання Євангелія митрополит Анатолій у своїй проповіді пояснив значення храму для православного християнина: «Віруючі християни все своє життя пов'язують зі святим храмом, у якому відбувається духовне становлення як людини, яка здобуває Духа Божого, так і її душі».

Після Божественної літургії владика Анатолій привітав парафіян із освяченням храму, а меценатів відзначив церковними нагородами.