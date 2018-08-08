На Полтавщині відзначили 10-ту річницю прославлення преподобномучеників Мгарських

У день пам'яті преподобномучеників Мгарських, 6 серпня, на Полтавщині відзначили 10-ту річницю їх прославлення.

Цього дня митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершив святкову Божественну літургію у Спасо-Преображенському Мгарському монастирі, повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.

За богослужінням була звершена сугуба молитва про мир в Україні.

По закінченні Літургії численне духовенство з братією монастиря і паломники звершили хресний хід у Благовіщенський скит, у якому знаходиться братська могила святих преподобномучеників Мгарських.

На завершення братія обителі вчинила стародавній чернечий "Чин о Панагии".

Мгарські преподобномученики - шістнадцять ченців та ігумен зі Спасо-Преображенського Мгарського монастиря, убиті більшовиками під час Громадянської війни в серпні 1919 року. У 2008 році прославлені в лику святих. Чин канонізації очолив Блаженнейший Митрополит Київський і всієї України Володимир під час свого Першосвятительського візиту до Мгарської обителі.