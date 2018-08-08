У Мінську відбудеться Міжнародна конференція, присвячена Митрополиту Іосифу (Семашку)

Білоруська Православна Церква, Національна академія наук Білорусі, Відділення гуманітарних наук і мистецтв, Інститут філософії НАН Білорусі, Мінська духовна академія, Національна бібліотека Білорусі проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Митрополит Іосиф (Семашко; 1798-1868)»: особистість, доба, історичний шлях Православ'я на білоруських землях».

Конференція буде проходити 24-26 жовтня у Мінську, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Конференція приурочена до 220-річчя від дня народження і 150-річчя від дня блаженної кончини митрополита Литовського і Віленського Іосифа (Семашка) (1798-1868 рр.), ініціатора возз'єднання білоруських уніатів з Православною Церквою.

Метою конференції є всебічне осмислення значення особистості митрополита Іосифа (Семашка) в контексті історичного, релігійного та культурного розвитку Білорусі та східнослов'янських держав.

Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, працівники органів державної влади і управління, громадські діячі, служителі Церкви, аспіранти, магістранти, студенти.

Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня надіслати заявку і тези доповіді у формі електронного листа. Деталі - тут.