Близько 130 учасників виступило на Міжнародному молодіжному православному фестивалі у Вітебську

У літньому амфітеатрі Вітебська 3 серпня відбувся гала-концерт XVI Міжнародного молодіжного православного форуму-фестивалю «Одигітрія».

Фестиваль, який об'єднує православну молодь слов'янських народів, зібрав цьогоріч близько 130 учасників, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

Гала-концерт на сцені Літнього амфітеатру відкрив архієпископ Вітебський і Оршанський Димитрій. У своєму вітальному слові владика наголосив на актуальності роботи з молоддю Православної Церкви, а також вручив дипломи та пам'ятні подарунки лауреатам конкурсів пісні і поезії.

За словами керівника відділу у справах молоді Вітебської єпархії протоієрея Олександра Ковальова, зважаючи на те, що концертний час цього року було скорочено, учасниками гала-концерту стали лише найкращі автори і виконавці, які пройшли суворий відбір. Крім того, були додані вікові категорії, а найменшій учасниці гала-концерту виповнилося лише 5 років.

На завершення конкурсних випробувань журі присудило відразу два гран-прі XVI Міжнародного молодіжного православного форуму-фестивалю «Одигітрія». Лауреатами стали: дует «Сузір'я» (Воронеж) з твором «Пісня про святих Царствених Страстотерпцах» і Анастасія Галінська з піснею «Монолог».

У фіналі гала-концерту заспівали пісню «Ми єдині», яку традиційно виконують на сцені Літнього амфітеатру всі учасники.

Продовжився фестиваль хресним ходом до міста Смоленськ. Хресний хід розпочався 5 серпня і завершиться соборною Божественною літургією у день пам'яті ікони Божої Матері «Одигітрія».