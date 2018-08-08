Спробу радикалів осквернити храм УПЦ в Одесі поліція кваліфікувала як хуліганство

Спроба осквернити храм на честь Тихвінської ікони Богородиці Свято-Андріївського подвір’я в Одесі кваліфікована правоохоронцями як хуліганство.

Відповідна інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Повідомляється, що 5 серпня близько 21 години до Приморського відділу поліції в м. Одеса звернувся священнослужитель одного із храмів, розташованого на вулиці Пантелеймонівська. Чоловік поскаржився на групу невідомих осіб, яка на тротуарі перед релігійною спорудою намагалася фарбою нанести якийсь напис. У цьому молодикам завадили прихожани.

Наразі встановлюються обставини події. Тривають слідчі дії, направлені на встановлення осіб, які вчинили вказане правопорушення.