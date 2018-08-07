У Лондоні відбулися пам'ятні богослужіння у 15-ту річницю з дня смерті митрополита Сурозького Антонія (Блума)

У 15-ту річницю з дня смерті засновника Сурозької єпархії митрополита Антонія (Блума), 4 серпня, у Лондоні відбулися пам'ятні богослужіння.

Божественну літургію в Успенському кафедральному соборі міста Лондона очолив Єпископ Сурозький Матвій, повідомляє сайт Сурозької єпархії РПЦ.

За Літургією у вівтарі собору молився старший хранитель Гробу Господнього архієпископ Ієрапольський Ісидор (Єрусалимський Патріархат).

Богослужбові піснеспіви виконав хор Успенського кафедрального собору.

На заупокійній єктенії архіпастирі і духовенство піднесли молитви за пріснопам'ятного владику Антонія.

На завершення богослужіння єпископ Матфей звернувся зі словом до присутніх. Єрарх особливо відзначив радість спільної молитви з представником Єрусалимської Церкви.

У той же день на Старому Бромтонівському кладовищі єпископ Сурозький Матфей очолив заупокійну панахиду на могилі митрополита Антонія. Після богослужіння владика Матфей звернувся зі словом до духовенства та численних духовних чад і шанувальників пріснопам'ятного архіпастиря.