Феофіл III побував на престольному святі у монастирі Гефсиманії
19:37, 07 серпня 2018Православ`я
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Феофіл III побував на престольному святі у монастирі Гефсиманії / synod.com
У суботу, 4 серпня, у день пам'яті рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини, архієпископ Берлінський і Німецький Марк, який здійснює в ці дні паломництво святими місцями з великою групою православних із Європи, очолив урочистості, присвячені престольному святу Руської жіночої обителі в Гефсиманії.
На престольному святі монастиря побував Патріарх Святого града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III, повідомляє офіційний сайт Руської Православної Церкви Закордоном.
Патріарх Феофіл III звернувся зі словом до присутніх прочан і взяв участь у хресній ході навколо соборного «Царського» храму обителі.
Феофіл III побував на престольному святі у монастирі Гефсиманії / synod.com
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