Феофіл III побував на престольному святі у монастирі Гефсиманії

У суботу, 4 серпня, у день пам'яті рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини, архієпископ Берлінський і Німецький Марк, який здійснює в ці дні паломництво святими місцями з великою групою православних із Європи, очолив урочистості, присвячені престольному святу Руської жіночої обителі в Гефсиманії.

На престольному святі монастиря побував Патріарх Святого града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III, повідомляє офіційний сайт Руської Православної Церкви Закордоном.

Патріарх Феофіл III звернувся зі словом до присутніх прочан і взяв участь у хресній ході навколо соборного «Царського» храму обителі.