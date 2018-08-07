У Києво-Печерській лаврі відкриється виставка-ярмарок «Медовий спас»

Напередодні святкування Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього, коли за уставом освячується мед нового збору, 11 серпня, у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбудеться відкриття православної виставки-ярмарку «Медовий спас».

Постійним відвідувачам лаврських виставок і гостям обителі будуть запропоновані ікони і богослужбове начиння, книги для православного читача, продукти бджільництва та мед нового збору, лікувальні трав’яні чаї та інші товари, повідомляється на сайті обителі.

Виставка-ярмарок "Медовий спас" працюватиме до 19 серпня.