Вийшов церковний календар на 2019 рік, присвячений православній Грузії
14:38, 07 серпня 2018Православ`я
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Видання церковного календаря погоджено з Календарною комісією УПЦ / sobor.in.ua
Видавництво Воскресенського Кафедрального собору УПЦ випустило в світ православний календар на 2019 рік.
Настінний календар «Грузія» містить ілюстрації стародавніх храмів, відомих монастирів і природних красот Грузії, повідомляється на сайті Кафедрального собору.
Видання пропонує добірку світлин храмів і монастирів Грузії / sobor.in.ua
Головною особливістю нового великого календаря є пізнавальні ілюстрації до кожного місяця, а також вислови грузинських святих. Видання пропонує добірку світлин храмів і монастирів Грузії - першого уділу Божої Матері.
У календарі вказані дати всіх багатоденних і одноденних постів, дні суворого посту, суцільні седмиці. У календарі вказані дати двунадесятих і перехідних свят, великі свята, дні особливого поминання покійних.
У церковному магазині при Кафедральному соборі, а також в інтернет-магазині собору календарі з'явилася в продажу.
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