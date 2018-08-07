Вийшов церковний календар на 2019 рік, присвячений православній Грузії

Видавництво Воскресенського Кафедрального собору УПЦ випустило в світ православний календар на 2019 рік.

Настінний календар «Грузія» містить ілюстрації стародавніх храмів, відомих монастирів і природних красот Грузії, повідомляється на сайті Кафедрального собору.

Головною особливістю нового великого календаря є пізнавальні ілюстрації до кожного місяця, а також вислови грузинських святих. Видання пропонує добірку світлин храмів і монастирів Грузії - першого уділу Божої Матері.

У календарі вказані дати всіх багатоденних і одноденних постів, дні суворого посту, суцільні седмиці. У календарі вказані дати двунадесятих і перехідних свят, великі свята, дні особливого поминання покійних.

У церковному магазині при Кафедральному соборі, а також в інтернет-магазині собору календарі з'явилася в продажу.