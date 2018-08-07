Голова військового відділу УПЦ взяв участь у засіданні душпастирської Ради при Міноборони України

Вчора, 6 серпня, Голова Синодального відділу УПЦ із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин взяв участь у засіданні Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу відділу.

Серед інших питань розглянули проект Закону України “Про військове капеланство”, його основні положення, новації та етапи втілення, а також питання організації навчання військових капеланів спільно з Капеланською службою Канади.

Цього ж дня владика зустрівся з капеленами, що прибули до Києва з Мюнхена та належать до Католицького військового капеланства Німеччини.

У зустрічі також взяли участь секретар військового відділу полковник Валігурський Ю. А., військовий священик, клірик храму при ОППУ, прот. В’ячеслав Литвиненко, а також співробітник відділу прот. Володимир Долгіх.

Під час бесіди владика Августин розповів гостям про сучасний стан військового капеланства у структурах Збройних Сил та Національної гвардії, а також про проблеми взаємодії священиків УПЦ із різними військовими формуваннями України.

Отець В’ячеслав поділився досвідом служіння у підрозділах НГУ на передовій під час ведення бойових дій. Гості мали змогу отримати відповіді на свої питання, після чого для них була проведена екскурсія Києво-Печерською лаврою.