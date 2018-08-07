Усик розповів про своє ставлення до релігії та зустріч із митрополитом Онуфрієм

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу, розповів свою зустріч з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм, а також про своє ставлення до релігії.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на politeka.net.

«Я подарував рукавички Блаженнішому Онуфрію. Ми спілкувалися про духовні місця і у мене склалося приємне враження про цю людину. Дуже спокійний, він не єдиного слова в нашій розмові не сказав, що щось робити так або ось так. Просто цікавився спортом», - розповів спортсмен.

Також він сказав, що регулярно ходить у храм і не розуміє розмов про те, в який патріархат ходити.

«Коли ми закінчимо своє існування - кожна людина, коли буде стояти на судному дні, то її Всевишній не запитає, у який патріархат та ходила, а скільки хороших справ зробила, чи любила ближнього або ганила, заздрила», - сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, Блаженніший Митрополит Онуфрій мав зустріч з відомим українським спортсменом, боксером Олександром Усиком 17 січня 2018 року. Чемпіон розповів про свою професійну діяльність і подарував Його Блаженству на згадку власні боксерські рукавиці з автографом, а також попросив молитов у Блаженнішого Владики. Архіпастир побажав гостю здоров’я та Божого благословіння у спортивній діяльності, яка прославляє українську державу у всьому світі.