В Одесі відбувся всеукраїнський православний фестиваль для людей з вадами слуху
11:45, 07 серпня 2018Православ`я
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Фестиваль проходив у Свято-Іверському Одеському чоловічому монастирі / eparhiya.od.ua
В Одесі відбувся всеукраїнський православний фестиваль для людей з вадами слуху під назвою «В Тиші».
Про це повідомляє офіційний сайт Одеської єпархії УПЦ.
Захід приурочили до 5-річчя Одеської православної громади для людей з вадами слуху / eparhiya.od.ua
Захід проходив 4-5 серпня на території Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела та за підтримки єпископа Южненського Діодора.
Фестиваль був приурочений до дня 100-річчя мученицької кончини св. Єлисавети та 5-річчя заснування Одеської православної громади для людей з вадами слуху.
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