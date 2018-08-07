В Одесі відбувся всеукраїнський православний фестиваль для людей з вадами слуху під назвою «В Тиші».

Про це повідомляє офіційний сайт Одеської єпархії УПЦ.

Захід проходив 4-5 серпня на території Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела та за підтримки єпископа Южненського Діодора.

Фестиваль був приурочений до дня 100-річчя мученицької кончини св. Єлисавети та 5-річчя заснування Одеської православної громади для людей з вадами слуху.