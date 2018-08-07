У день пам'яті цілителя Пантелеімона УПЦ молитиметься за лікарів і хворих

В день пам’яті святого великомученика і цілителя Пантелеімона, який відзначатиметься 9 серпня, з благословення Митрополита Онуфрія у всіх храмах і монастирях Української Православної Церкви піднесуть особливі молитви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Під час Божественної літургії на сугубій єктенії буде піднесено молитви за лікарів та хворих.