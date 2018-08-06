В УПЦ розповіли про очікування від майбутньої зустрічі Патріархів Кирила та Варфоломія

Зустріч Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з Патріархом Константинопольським Варфоломієм відбудеться у Стамбулі 31 серпня.

Про те, що ця зустріч буде означати для світового Православ’я, розмірковує заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви протоієрей Миколай Данилевич, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У Константинопольській та Руській Православній Церквах офіційно повідомили про майбутню зустріч, яка відбудеться 31 серпня 2018 року.

За словами протоієрея Миколая Данилевича, є підстави вважати, що для світового Православ’я це буде позитивна подія, яка поліпшить весь клімат міжправославних відносин. Про це заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ написав на особистій сторінці у фейсбук.

Він зазначив, що у «вузьких колах» про перспективу такої зустрічі говорили давно і припустив, що «будуть вирішені, або принаймні намічені шляхи вирішення багатьох актуальних проблем з кінцевою метою зміцнення міжправославної єдності».

«У будь-якому випадку, прямий діалог Глав Церков завжди краще, ніж обмін заочними заявами в ЗМІ, що ми спостерігали до сих пір, — продовжив священик. — У православному світі (в середовищі Помісних Православних Церков) сьогодні відчувається загальне бажання єдності і консолідації, а також вирішення накопичених проблем. Ніхто з Помісних Церков не налаштований на породження нових розколів. Саме такі тенденції і настрої в міжправославних стосунках сьогодні».

На його переконання, це свідчить про те, що сподівання сил, які прагнуть вирішити свої проблеми, нехай навіть і шляхом розколу між окремими членами Вселенського Православ’я, — марні.

«Підсумовуючи, можна сказати, що як для світового православ’я взагалі, так і для нашої Української Православної Церкви майбутня зустріч обіцяє бути позитивною подією», — сказав заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви.

Попередня зустріч Патріарха Кирила з Патріархом Варфоломієм відбулася на Зборах Предстоятелів автокефальних Православних Церков, що проходили 22-27 січня 2016 року в Шамбезі (Швейцарія).