Волинська духовна семінарія розпочинає вступну кампанію

До 11 серпня триває прийом документів від абітурієнтів, які бажають здобути освіту у Волинській духовній семінарії.

На стаціонарне відділення закладу приймаються чоловіки, віруючі Української Православної Церкви, віком від 18 до 35 років, які мають середню або вищу освіту, не одружені або одружені першим шлюбом, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

Складання вступних іспитів до ВДС відбудеться 20-22 серпня. Абітурієнти допускаються до екзаменів при наявності всіх документів.

Також регентське відділення Волинської духовної семінарії готує регентів-псаломщиків церковних хорів Української Православної Церкви.

З переліком документів, які абітурієнтам необхідно подати для вступу до ВДС, можна ознайомитися тут.