Храм у Личаківській виправній колонії відзначив престольне свято
16:42, 06 серпня 2018Православ`я
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Храм у Личаківській виправній колонії №30 відзначив престольне свято / foto.upc.lviv.ua
Напередодні вшанування пам'яті Почаївської ікони Божої Матері, на честь якої освячено тюремний храм у Личаківській виправній колонії №30, 4 серпня, була звершена святкова літургія.
Священик Михаїл Миньо звершив Божественну літургію, яку супроводжували співом хористи, повідомляє сайт Львівської єпархії УПЦ.
Під час літургії була виголошена молитва за мир в Україні.
Після Богослужіння отець Михаїл виголосив проповідь на тему євангельського читання та розповів присутнім історію вшанування цієї ікони.
Святкування престольного свята завершилось у дворику тюремного храму частуванням.
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