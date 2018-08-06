Храм у Личаківській виправній колонії відзначив престольне свято

Напередодні вшанування пам'яті Почаївської ікони Божої Матері, на честь якої освячено тюремний храм у Личаківській виправній колонії №30, 4 серпня, була звершена святкова літургія.

Священик Михаїл Миньо звершив Божественну літургію, яку супроводжували співом хористи, повідомляє сайт Львівської єпархії УПЦ.

Під час літургії була виголошена молитва за мир в Україні.

Після Богослужіння отець Михаїл виголосив проповідь на тему євангельського читання та розповів присутнім історію вшанування цієї ікони.

Святкування престольного свята завершилось у дворику тюремного храму частуванням.