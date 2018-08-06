Патріархи Кирил і Варфоломій зустрінуться в Стамбулі

Патріарх Кирил відвідає Стамбул, де проведе переговори зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Візит відбудеться 31 серпня. На зустрічі буде обговорюватися питання надання автокефалії УПЦ, передає "Страна.ua" з посиланням на офіс секретаря священного синоду Константинопольського Патріархату.

"Під час візиту сторони обговорять питання, що представляють взаємний інтерес", - уточнили в Константинопольському Патріархаті.

Раніше повідомлялося, що в липні делегація Константинопольської церкви відвідала Москву і зустрілася з патріархом Кирилом. За підсумками тієї зустрічі обговорювалася в тому числі ситуація в Україні. Раніше голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон повідомив, що делегація Константинопольського Патріархату по черзі об'їжджала помісні церкви після того, як надійшло звернення президента України Петра Порошенка про надання Томосу.