Видана методичка для священиків про ведення відеоблогів в інтернеті

Методичку з корисними порадами для священиків про те, як правильно вести відеоблоги в інтернеті, опублікував Синодальний відділ із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ РПЦ.

Посібник створено в рамках взаємодії зі спільнотою священиків-відеоблогерів, зокрема, «з метою розвитку діалогу» і «подальшого вивчення феномену православного відеоблогерства», повідомляє сайт журналу "Фома".

«Розвиток сучасних технологій дав людству інтернет - новітній засіб комунікації, у якому будь-яка інформація поширюється з високою швидкістю на великі відстані і в режимі реального часу. Ця характеристика робить всесвітню мережу привабливою для проповіді Благої Звістки, яку прямим текстом та в наказовому способі заповідав Христос: «ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому створінню» (Мк. 16:15)», - йдеться у методичці.

Зазначивши, що в більшій мірі такий заклик адресований сучасним наступникам апостолів – священнослужителям, автори рекомендацій нагадали, що «Руська Православна Церква в особі своїх ієрархів і вищих органів управління, неодноразово вказувала на необхідність благовістя в мережі, зокрема, представникам духовенства».

Запропоновані рекомендації розділені на тематичні частини: «Основні положення», «Проблематика діяльності», «Цілепокладання та мотивація», «Методи і мова» і «Тематика випусків».

Автори методички підкреслюють, що у своїй діяльності в Інтернеті священик-відеоблогер повинен керуватися, насамперед, принципом християнської доцільності».

З повним текстом документа можна ознайомитися тут.