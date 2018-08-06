Перевидані фінською мовою твори митрополита Антонія Сурозького
Православне братство Фінляндії здійснило перевидання серії творів митрополита Антонія Сурозького «Жива молитва», «Повернення блудного сина» та «Школа молитви».
Для багатьох фінів твори митрополита Антонія (Блума), які знайомлять з православною духовністю і молитовним життям, стали, свого роду, віхою в духовному зростанні, повідомляє офіційний сайт ФПЦ.
«Жива молитва», «Повернення блудного сина» та «Школа молитви» відомого православного письменника були написані у 1966-1971 роках, а фінською мовою вийшли друком у період 1975-1979 років.
Ці книги здобули велику популярність серед любителів духовного читання, і тираж став практично недоступний навіть у магазинах старої книги.
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