Митрополит Онуфрій розповів, чому тільки вузький шлях приводить людину до істинної свободи

Тільки вузький шлях, що написаний Божими Законами, приведе людину до істинної свободи - свободи від гріха - і до вічного життя.

Про це сказав Предстоятель УПЦ під час проповіді у день свята Почаївської ікони Пресвятої Богородиці, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Митрополит Онуфрій підкреслив, що сьогодні ми особливо маємо просити в Божої Матері заступництва. Тому що «нині, як і 1675-го року, коли за молитвами Богоматері перед Її Почаївським образом сталося диво порятунку обителі та людей від татарського нашестя, нас оточують вороги — хоч і невидимі, однак які так само хочуть знищити наші душі».

«Ми повинні знати про те, що Матір Божа захищає всіх людей, але з радістю захищає тих, які шанують Її Сина, зберігають чистоту істинної віри, правильно вірять і правильно шанують Бога», — зазначив Блаженніший владика.

Предстоятель УПЦ наголосив, що сьогодні ми також повинні молитися Божій Матері, щоб Вона допомагала нам зберігати чистоту Православної віри, яку нам передали наші предки, часто віддаючи за неї своє життя, а ми вже маємо передати її своїм нащадкам. Архіпастир додав: «Навіть грішна людина, але яка має святу віру, отримує можливість стати кращою».

Саме ця Істинна віра, як зауважив Первосвятитель, допоможе нам здолати будь-які випробування і обрати істинний шлях, який веде у вічне життя до справжньої свободи.

«Господь сказав нам, що дорога, яка веде у життя вічне, — це тісна дорога, а та, яка веде до загибелі, — це широка дорога… Коли людина йде цією вузькою дорогою, тобто підкоряє себе Закону Божому, то лише зовні здається обмеженою, але насправді отримує істинну свободу… Якщо я — раб гріха, то не маю свободи, я зв’язаний по руках і ногах. Свобода від гріха дається тій людині, яка живе за Законами Божими. Заповіді Божі — святі, і та людина, яка живе за Заповідями, стає святою і вільною в повному сенсі цього слова», — підкреслив він.

Насамкінець Блаженніший Митрополит Онуфрій побажав усім зберігати чистоту Православної віри та йти вузьким шляхом до вічності, пам’ятаючи, що: «На цій дорозі — справжня свобода, справжнє щастя, справжній мир і справжня радість».