За результатами вступної кампанії студентами КДАіС стали 246 абітурієнтів

У Київських духовних школах під головуванням ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра 4 серпня відбулось засідання Вченої ради, на якому були підбиті підсумки вступної кампанії 2018 року.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт КДАіС, навчатися в історичних стінах Київських духовних шкіл та в майбутньому служити Церкві прагнули 288 юнаків, у результаті студентами КДАіС стали 246 абітурієнтів.

Єпископ Сильвестр оголосив, що, за результатами вступних іспитів, 31абітурієнт зарахований на денне відділення Київської духовної академії (магістратура) і 66 — до Київської духовної семінарії. На заочне відділення Київської духовної академії (магістратура) зараховано 53абітурієнта, а в Семінарію — 96.

Також під час засідання проректор КДА з науково-богословської роботи професор Володимир Бурега проінформував про дати і тематику щорічної Міжнародної науково-богословської конференції, яка цьогоріч буде присвячена 100-літтю з дня смерті відомого патролога КДА Сергія Леонтійовича Єпіфановича.

Після засідання Вченої ради, на площі перед адміністративним корпусом Академії проректор із виховної роботи архімандрит Амвросій (Вайнагій) оголосив абітурієнтам результати вступних іспитів. Майбутні першокурсники та магістранти з радістю вітали один одного.