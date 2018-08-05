Митрополит Онуфрій вшанував пам’ять Почаївської ікони Богородиці

Сьогодні, у день Почаївської ікони Божої Матері, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Преображенському соборі Свято-Успенської Почаївської лаври.

За богослужінням молилися тисячі вірян з різних регіонів України та інших держав. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Предстоятель розповів історію Почаївської ікони Божої Матері та про чудо 1675-го року, коли обитель стояла перед загрозою знищення татарсько-турецьким військом, та пояснив, що необхідно робити, щоб Богородиця захищала нас з радістю.

“Ми сьогодні прийшли до Божої Матері та просимо Її заступництва, тому що сьогодні кожна людина переносить якісь випробування. Сьогодні нас також оточують невірні і вороги, які хочуть знищити нашу душу, привести її до погибелі. Ми повинні просити Матір Божу, щоб Вона нас захистила. Ми повинні знати про те, що Матір Божа захищає всіх людей, але з радістю захищає тих людей, які шанують Її Єдинородного Сина, які зберігають чистоту Православної віри”, - сказав митрополит Онуфрій.

Під час Літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Предстоятель очолив хресний хід з Почаївською іконою Божої Матері до Успенського собору Лаври, де був звершений святковий молебень.

Наприкінці богослужіння намісник обителі митрополит Почаївський Володимир подякував Архіпастирю за спільну молитву та привітав зі святом. “Я всіх вас сердечно вітаю зі святом на честь Почаївської ікони Божої Матері. Нехай Господь благословить вас і ваших родичів”, – також привітав вірних Блаженніший Владика та благословив усіх.

Історія Почаївської ікони Божої Матері сягає середини XVI століття, коли майбутній Константинопольський патріарх Неофіт, перебуваючи на теренах сучасної Тернопільщини, подарував її поміщиці Ганні Гойській, котра прихистила його в своєму помешканні на ночівлю. У 1597 р. чудотворна ікона була передана Почаївській лаврі. Влітку 1675 року, під час Збаразької війни з турками, за молитвами перед чудотворним образом обитель була врятована від навали татарського хана Нурредина. Ікона дотепер зберігається в Почаївській лаврі.