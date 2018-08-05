Православна молодь може поставити запитання патріарху Кирилу на сайті молодіжного форуму

Православна молодь може поставити запитання патріарху Кирилу на сайті Міжнародного православного молодіжного форуму.

Для цього з 1 по 23 серпня на сайті форуму можна заповнити спеціальну форму «Ваше запитання Патріарху», а також проголосувати за найбільш цікаві та актуальні питання. На частину з них патріарх Кирил відповість на зустрічі з молоддю, яка відбудеться в рамках форуму 23 серпня в Москві.

На сайті також можна вибрати кращий молодіжний проект. Всього їх буде представлено понад 50, переможці отримають цінні подарунки з рук Патріарха.

Крім того, всі, хто пройшли реєстрацію на сайті форуму, отримують доступ до корисного та захоплюючого контенту: 200 годин безкоштовних майстер-класів за 40 напрямами діяльності та 15 годин лекцій на різні актуальні теми.