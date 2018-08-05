Маріє-Магдалинівський монастир на Закарпатті відзначив престольне свято

У Зарічево Перечинського району у Свято-Маріє-Магдалинівському жіночому монастирі УПЦ відзначили престольне свято.

У день пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини обитель відвідав з архіпастирським візитом митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

На честь свята владика очолив Божественну Літургію у співслужінні духовенства.

Після богослужіння митрополит Феодор звернувся до насельниць монастиря з привітанням та подякував їм за працю.

Свято-Маріє-Магдалинівський жіночий монастир – перший православний монастир на Перечинській землі. Обитель, що знаходиться в урочище «Голиця» села Зарічево Закарпатської області, заснована рішенням Священного Синоду УПЦ від 23 грудня 2010 року.