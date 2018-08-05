У Валаамскому монастирі відбувся фестиваль православного співу, присвячений новомученикам і сповідникам

14:10, 05 серпня 2018
Православ`я
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На Валаамі відбувся міжнародний фестиваль православного співу / mitropolia.spb.ru

Цього року фестиваль присвятили новомученикам і сповідникам Руської Православної Церкви, повідомляє сайт Петербурзької митрополії РПЦ.

/ mitropolia.spb.ru

Вокальний ансамбль "Блага вість" виконав гімн «Святий Боже» священномученика Серафима (Чичагова), розстріляного у 1937 році на Бутовському полігоні. На фестивалі також прозвучали тропарі і кондаки новомучеників у виконанні колективів з Греції, Білорусі, Фінляндії та ін.

/ mitropolia.spb.ru

Переможцем конкурсу, за версією глядачів, які мали можливість проголосувати, став архімандрит Никодимос Каварнос із Греції. За виконання візантійських церковних співів його нагородили статуеткою святого князя Володимира.

/ mitropolia.spb.ru

Гості також побачили фотовиставку «Руські сезони. Валаам» Олександра Львова, яка розкриває красу і велич природи, архітектури, духовного життя монастиря.

/ mitropolia.spb.ru

Вперше фестиваль «Просвітитель» відбувся у 2015 році на честь тисячоліття кончини рівноапостольного князя Володимира.

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