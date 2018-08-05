У Валаамскому монастирі відбувся фестиваль православного співу, присвячений новомученикам і сповідникам

На Валаамі завершився IV Міжнародний Свято-Володимирський фестиваль православного співу «Просвітитель».

Цього року фестиваль присвятили новомученикам і сповідникам Руської Православної Церкви, повідомляє сайт Петербурзької митрополії РПЦ.

Вокальний ансамбль "Блага вість" виконав гімн «Святий Боже» священномученика Серафима (Чичагова), розстріляного у 1937 році на Бутовському полігоні. На фестивалі також прозвучали тропарі і кондаки новомучеників у виконанні колективів з Греції, Білорусі, Фінляндії та ін.

Переможцем конкурсу, за версією глядачів, які мали можливість проголосувати, став архімандрит Никодимос Каварнос із Греції. За виконання візантійських церковних співів його нагородили статуеткою святого князя Володимира.

Гості також побачили фотовиставку «Руські сезони. Валаам» Олександра Львова, яка розкриває красу і велич природи, архітектури, духовного життя монастиря.

Вперше фестиваль «Просвітитель» відбувся у 2015 році на честь тисячоліття кончини рівноапостольного князя Володимира.