Напередодні неділі Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Сьогодні, напередодні Неділі 10-ї після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Завтра Архіпастир очолить урочисте богослужіння з нагоди свята на честь Почаївської ікони Божої Матері у Свято-Успенській Почаївській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Початок Божественної літургії о 9.00.

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