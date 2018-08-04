Напередодні неділі Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі
23:17, 04 серпня 2018Православ`я
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Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі / news.church.ua
Сьогодні, напередодні Неділі 10-ї після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Завтра Архіпастир очолить урочисте богослужіння з нагоди свята на честь Почаївської ікони Божої Матері у Свято-Успенській Почаївській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Початок Божественної літургії о 9.00.
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