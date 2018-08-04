У Почаївській лаврі розпочались святкування з нагоди вшанування Почаївської ікони Божої Матері

Завтра, 5 серпня, Православна Церква молитовно вшановує чудотворний образ Почаївської ікони Божої Матері.

Святкування, присвячені іконі Пресвятої Богородиці, традиційно в Свято-Успенській Почаївській лаврі проходять особливо урочисто. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Чудотворну Почаївську ікону Божої Матері прикрашають вінком з живих квітів; лаврська братія на чолі з намісником обителі — митрополитом Почаївським Володимиром та прочанами звершують хресній хід від помістя Анни Гойської до святої обителі; приїжджають та приходять молитовними ходами з різних куточків України та з-закордону тисячі паломників, які бажають бути учасниками торжества.

Напередодні обителі дістався Міжнародний Хресний хід із Польщі, який проходив землями Волині, Рівненщини, Тернопілля до Почаївської Лаври. У молитовній ході також взяли участь православні білоруси — всього дві тисячі вірян Православної Церкви. Очолив колону паломників митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, котрий започаткував традицію цього маршруту.

До воріт обителі зранку 1 серпня прибув ХХІ шестиденний хресний хід “Любові, миру та молитви за Україну” з Івано-Франківська. Паломники молитовно вклонились головній святині – Почаївській іконі Божої Матері та мощам преподобних Іова та Амфілохія.

2 серпня віряни взяли участь у багатотисячному хресному ході з чудотворною іконою Божої Матері «Почаївська» з урочища Вірля села Савчиці Тернопільської області до Почаївської Лаври.

Хресний хід пройшов саме тим історичним шляхом, що і у 1597 році. Тоді монахи Почаївського монастиря переносили чудотворну ікону від помістя Анни Гойської до своєї святої обителі. На місці, де знаходився замок поміщиці у 1997 році, в пам’ять ювілею 400-ліття перенесення чудотворної ікони на гору Почаївську, було встановлено пам’ятний хрест.

Біля цього хреста був відслужений урочистий молебень. Після закінчення якого тисячі вірян і братія монастиря на чолі з намісником пройшли 15 кілометрів історичним шляхом з урочища Вірля на святу Почаївську гору. Ходу супроводжував кінний загін козаків у історичній формі.

Сьогодні, 4 серпня, було звершено всенічне бдіння з Акафістом перед чудотворною святинею, яке очолив митрополит Хустський і Виноградівський Марк у Спасо-Преображенському соборі.

Завтра, 5 серпня, у день святкування Почаївської ікони Божої Матері о 5:00 буде звершено ранню Літургію, а 9:00 розпочнеться пізня Божественна літургія, яку очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій. Після богослужіння територією Лаври буде звершено Хресний Хід з чудотворною Почаївською іконою Божої Матері.

Всі, хто не зможе потрапити цього дня на святкування до Почаївської лаври, мають можливість слухати пряму аудіо-трансляцію на сайті обителі.