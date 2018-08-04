Ужгородський монастир запрошує на хресний хід та молебень за мир до скиту святих Архангелів
22:07, 04 серпня 2018Православ`я
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Під час молебню буде піднесена молитва за мир в Українській землі / m-church.org.ua
У суботу, 11 серпня, в Ужгороді з благословення керуючого Мукачівською єпархією, митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора відбудеться хресний хід.
Хресний хід розпочнеться о 08.00 від православного Свято-Воскресенського чоловічого монастиря і пройде до скита на честь святих Архангелів, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.
Метою ходи є звершення подячного молебну, який у співслужінні собору духовенства очолить владика Феодор. Під час молебню буде піднесена молитва за мир в Українській землі та в Закарпатському краї.
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